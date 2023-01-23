盧布列夫澳網5盤激戰驚險勝出 生涯第2度打進8強

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（中央社墨爾本23日綜合外電報導）俄羅斯男網名將盧布列夫今天在澳洲網球公開賽與丹麥好手魯內打了一場5盤激戰，不輕言放棄的盧布列夫救下2個賽末點，最終以6比3、3比6、6比3、4比6、7比6（11比9）挺進8強。

法新社報導，現年25歲、世界排名第6的盧布列夫（Andrey Rublev），本屆澳網名列男單第5種子，他與青少年對手魯內（Holger Rune）都曾登上青少年網球世界排名第一。

盧布列夫今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）高溫下，費時3小時37分才驚險擊敗魯內。他在對手賽末發球局破發，之後又救下2個賽末點，生涯第2度打進澳網8強。

賽後精疲力竭的盧布列夫形容，這場比賽「不像是坐雲霄飛車，像是有人把槍指著你的頭。坐雲霄飛車還比較輕鬆」。

「我以為自己永遠無法在這樣的比賽贏球。我從未為了拚進8強贏過這樣的比賽，這是頭一遭。」

他說：「第5盤我先以2比5落後，5比6時面臨2個賽末點，之後在搶10又（一度以）3比7落後。我說不出話，我在顫抖。」

盧布列夫下一場將對上塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）與澳洲希望德米瑙爾（Alex De Minaur）之戰的勝方。9度在澳網男單封王的喬科維奇正帶著大腿傷勢奮戰。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1120123