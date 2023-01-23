喬科維奇未受腿傷影響 澳網直落三輕鬆闖入8強

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（中央社墨爾本23日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇今天在澳洲網球公開賽以6比2、6比1、6比2擊潰地主希望德米瑙爾，幾乎未見受大腿傷勢困擾跡象，生涯第13度打進澳網8強，朝向澳網第10冠紀錄繼續前進。

法新社報導，35歲的喬科維奇（Novak Djokovic）今天再度在拉傷的左大腿纏繞大量繃帶，但他盡量節省力氣，僅丟掉5局，只花了2小時6分鐘便淘汰大會第22種子德米瑙爾（Alex De Minaur）。他說這是自己「今年來打最好的一場比賽」。

路透社報導，這是喬科維奇在澳網連續第38場勝利，也是他自2019年在澳網準決賽僅失4局後，在這個大滿貫賽丟掉局數最少的比賽。

喬科維奇表示，今天比賽是他在本屆澳網出賽首次未面臨任何腿傷問題；他透露自己服用大量消炎藥來止痛。

喬科維奇說：「我很想要以直落三拿下這場比賽。」「場上會發生什麼事，顯然無法預測...我想最前面的4或5局戰況相當接近，但在第1盤破發後，我感覺能更放鬆、更自由來應付來球及發揮攻擊性。」

喬科維奇打進澳網男單8強賽的次數，也因此上升至史上第4高，僅次於瑞士名將費德瑞（Roger Federer）、西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）和已退休的澳洲選手紐康（John Newcombe）。

喬科維奇自2019年起連拿了3座澳網男單冠軍，他2022年因為疫苗問題未參賽；若本屆澳網再奪冠，他的大滿貫賽男單金盃將增至22個，追平納達爾的史上最高紀錄。納達爾今年澳網已在第2輪提前出局。

對於8強賽對手、大會第5種子俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev），喬科維奇表示：「他是公認的世界頂尖前5選手，他的發球和正手拍球都極度強大、具有爆發性，與德米瑙爾相似，所以希望比賽結果也（和今天）相同。」（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1120123