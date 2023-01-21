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喬科維奇帶傷奮戰 直落三晉級澳網16強[影]

2023/1/21 21:52（1/21 22:36 更新）
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影片來源：Australian Open TV

（中央社墨爾本21日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇今天左大腿纏著繃帶奮勇出擊，在澳洲公開賽以7比6（9比7）、6比3、6比4擊敗保加利亞選手狄米特羅夫，晉級16強，續朝個人第10座澳網男單金盃邁進。

若是喬科維奇（Novak Djokovic）今年成功稱霸澳網，他將追平西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的22座大滿貫冠軍紀錄。

喬科維奇帶著左大腿傷勢上場，首盤猶如坐雲霄飛車，第一個發球局就遭破發，甚至在最後時刻丟掉發球局，被逼到「搶7」。

喬科維奇第一盤結束後申請傷停治療帶有舊傷的左大腿後，第2盤喬科維奇對第27種子狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）強攻施壓，以6比3取得盤數「聽牌」優勢，第3盤再以6比4勝出，最終收下比賽勝利。

喬科維奇接下來將與地主國澳洲選手德米瑙爾（Alex De Minaur）交手。

此外，英國網球名將莫瑞（Andy Murray）前一場比賽從19日晚間打到20日凌晨4時5分，歷時近6小時才分出勝負，今天表現顯然受到影響，和西班牙選手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）力拚4盤後，以1比6、7比6（9比7）、3比6、4比6出局。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1120121

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