日本長野雪崩 美籍死者為前滑雪世界冠軍

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日本長野縣一處滑雪場附近日前發生雪崩意外，傳出罹難者之一是出身美國加州的31歲前自由式滑雪世界冠軍史梅恩。（圖取自instagram.com/kylesmaine）

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本長野縣一處滑雪場附近日前發生雪崩意外，造成兩名外籍滑雪客不幸罹難，目前傳出其中一人是出身美國加州的31歲前自由式滑雪世界冠軍史梅恩（Kyle Smaine）。

日本中部長野縣一處海拔約2100公尺的山坡地1月29日下午發生雪崩。事發之際，罹難者與另外11名滑雪客正在小谷村（Otari）栂池高原滑雪場（Tsugaike Mountain Resort）滑雪道外的偏僻地帶滑雪。

日本放送協會（NHK）報導，美國滑雪代表隊透過社群網站表示，「今天我們失去了優秀的人物、友人及隊友。史梅恩熱愛探索高山的同時，也是一位身手矯健的選手」。

史梅恩的妻子也透過社群網站說，「能跟你結婚一起生活，我由衷感謝」。

朝日新聞報導，史梅恩的妻子及親人，1月30日分別在社群網站發文追悼。史梅恩曾於2015年獲自由式滑雪世界冠軍，2018年也在世界盃獲同項目冠軍，是一位擁有實際成績的滑雪選手。

美國雜誌Mountain Gazette指出，史梅恩這次造訪長野縣，似乎是從事與美國企業及長野觀光相關的宣傳推廣工作。

發生雪崩當天就是史梅恩這次赴長野行程的最後一天，在意外發生的滑雪前一直進行攝影等工作。跟史梅恩同行的攝影師因疲勞先行返回宿舍，但史梅恩等人則留下持續滑雪。

史梅恩1月29日在社群網站發文附上穿梭樹林的滑雪影像，盛讚日本滑雪場的雪質及饒富樂趣的地形等，還說「因為有這些特色，所以我每年冬天都來到日本」。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120131

30日日本警方從雪中找到2名男性，但已呈現心肺功能停止的狀態。圖為日本警方將罹難者搬運上車。（共同社）