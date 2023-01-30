長野縣雪崩附近發現2名外籍男性 心肺功能停止

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日本中部長野縣海拔約2100公尺的山坡地29日發生雪崩，當地員警30日上午從雪中找到2名男性，但已呈現心肺功能停止的狀態。圖為29日晚間傷者被送上救護車。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）日本中部長野縣海拔約2100公尺的山坡地昨天發生雪崩，當地員警今天上午在雪崩現場周邊搜尋，從雪中找到2名男性，但已呈現心肺功能停止的狀態。

日本放送協會（NHK）報導，長野縣小谷村栂池高原滑雪場滑雪道外的偏僻地昨天下午2時30分（台灣時間下午1時30分）左右發生雪崩，由外籍客組成的3個團，共10人當中有5人受困，其中2人意識昏迷。

當地員警今天上午在雪崩現場周邊展開搜索，上午10時30分左右，從雪中找到2名男性，但已呈現心肺功能停止的狀態。員警正在調查這2名男性是否就是因雪崩受困的2名外籍男性。

長野放送電視台報導，這2名男性可能是美國籍男性與奧地利籍男性。

事發現場位於白馬乘鞍岳（Mount Hakuba Norikura）海拔約2100公尺的天狗原東側斜面。

根據日本氣象廳表示，事發區域過去幾天降下大雪，27日晚間積雪77公分，截至29日下午3時積雪達103公分，代表有發生「表層雪崩」的風險，也就是上層的新雪向下滑落。（編輯：高照芬）1120130

圖為30日上午前往搜救的日本警方。（共同社）