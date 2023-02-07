湯瑪斯47分改寫生涯新高 籃網依舊不敵快艇[影]

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美國職籃NBA布魯克林籃網的湯瑪斯6日轟下生涯新高的47分。（圖取自twitter.com/BrooklynNets）

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（中央社紐約6日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網的湯瑪斯今天轟下生涯新高的47分，但洛杉磯快艇在喬治攻下29分的帶領下，以124比116帶走勝利。

湯瑪斯（Cam Thomas）在厄文（Kyrie Irving）離隊後，此役終於獲得本季首度先發的機會，他也連兩戰改寫個人生涯的得分新高。

快艇今天贏球，在最近10場比賽拿下8勝，陣中除了喬治（Paul George）和攻下24分的雷納德（Kawhi Leonard）外，祖巴茨（Ivica Zubac）也貢獻19分、12籃板的雙十成績。

湯瑪斯前一戰替補出賽，在球隊迎戰華盛頓巫師的比賽，攻下當時生涯新高的44分，此役在籃網把厄文送到達拉斯獨行俠的交易正式生效後，湯瑪斯又轟下47分，刷新自己的單場得分紀錄。

但今天快艇在比賽最後6分20秒，打出25比9的攻勢，並以此擊敗籃網。

籃網除了湯瑪斯的勁爆表現，桑姆納（Edmond Sumner）也攻下23分，克萊克斯頓（Nic Claxton）也有15分16籃板的雙十表現。

在這場比賽之前，籃網與獨行俠的交易正式生效。籃網是拿厄文與莫里斯（Markieff Morris）為籌碼，從獨行俠那裡換回丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）和幾支選秀籤。

但丁威迪及芬尼-史密斯今天都沒能出賽，杜蘭特（Kevin Durant）、西蒙斯（Ben Simmons）、塞斯．柯瑞（Seth Curry）也都因傷高掛免戰牌。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1120207