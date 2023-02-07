湯普森手感火燙狂飆12記三分彈 率勇士輕取雷霆[影]

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（中央社舊金山6日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士當家射手湯普森（Klay Thompson）今天狂砍42分，單場飆進12顆三分球，寫下本季新高，率隊以141比114輕取奧克拉荷馬雷霆。

法新社報導，手感火熱的湯普森2018年10月曾創下單場投進14顆三分球的超狂紀錄，今天再憑藉讓人驚艷的表現，帶領勇士拿下2連勝。

勇士全隊三分球50投26中，與密爾瓦基公鹿2020年創下單場投進29顆三分球的紀錄僅差3球。

勇士當家一哥柯瑞（Steph Curry）因傷缺陣，但球隊火力絲毫不減，全隊共5人得分超過兩位數，除了湯普森砍下全隊最高42分，普爾（Jordan Poole）貢獻了21分12助攻和4籃板，魏金斯（Andrew Wiggins）也繳出18分的成績，輕鬆帶走勝利。

雷霆方面，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全隊最高20分，吉迪（Josh Giddey）斬獲15分8助攻7籃板，曼恩（Tre Mann）繳出18分。

湯普森賽後表示，他當時確實想追逐紀錄，但球隊週三還得趕去波特蘭，而且「我認為籃球之神也不想讓我刻意去追逐紀錄，所以還是讓一切自然而然發生吧！」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120207