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傷兵傷退人手短缺 龍頭塞爾蒂克照樣拿勝

2023/2/9 15:27（2/9 23:26 更新）
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塞爾蒂克球員懷特（圖）8日拿下19分，率隊擊敗費城76人。（圖取自twitter.com/celtics）
塞爾蒂克球員懷特（圖）8日拿下19分，率隊擊敗費城76人。（圖取自twitter.com/celtics）
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（中央社波士頓8日綜合外電報導）目前在美國職籃NBA戰績領先的塞爾蒂克，今天雖然有3名先發球員無法出賽，同時布朗（Jaylen Brown）因傷提早離場，不過最終仍以106比99擊敗費城76人。

法新社報導，布朗因與隊友塔特姆（Jayson Tatum）共同搶奪籃板而發生意外，受肘擊而臉部挫傷，在上半場結束前2分鐘退場。

目前排行東區龍頭、也是全聯盟戰績最佳的塞爾蒂克，本來可能因為史瑪特（Marcus Smart）、威廉斯（Robert Williams）與霍福德（Al Horford）的缺席而受到嚴重影響，但是他們在比賽中沒有閃失。

塔特姆向ESPN表示，今晚勝利是全隊奮戰得來的。塞爾蒂克本場比賽投籃命中率52.6%， 三分球投35進19。不過塔特姆表現有限，全場12分8籃板9助攻，投籃15球只進5球。

所幸塔特姆的默默無聞隊友在比賽中挺身而出，看管76人隊以及MVP候選人恩比德（Joel Embiid）。恩比德拿下全場最高的28分。

費城76人隊在終場前5分51秒還落後11分，他們2度將比數拉近至3分差內，但最終還是塞爾蒂克隊技高一籌羸得比賽。塞爾蒂克的懷特（Derrick White）與布洛格登（Malcolm Brogdon）各得19分，葛里芬（Blake Griffin）砍進5個三分球。

塔特姆表示隊友貢獻良多，當需要他們挺身而出的時候，他們都能完成任務。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120209

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