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傳達比修有以6年逾32億元續約 可能在教士退休

2023/2/10 08:44（2/10 09:02 更新）
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多家媒體報導，日本強投達比修有同意以6年1.08億美元（約新台幣32.76億元）續留美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士。（共同社）
多家媒體報導，日本強投達比修有同意以6年1.08億美元（約新台幣32.76億元）續留美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士。（共同社）
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（中央社加州聖地牙哥9日綜合外電報導）多家媒體今天報導，日本強投達比修有同意以6年1.08億美元（約新台幣32.76億元）續留美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士，這意味他的MLB生涯可能將在教士結束。

包括「聖地牙哥聯合論壇報」（The San Diego Union-Tribune）、體育電視頻道ESPN、MLB官方網站等，都引述不具名消息來源，指36歲右投達比修有（Yu Darvish）的合約將簽到2028年，屆時他已42歲。

法新社報導，若沒有與聖地牙哥教士續約，達比修有原本將在2023年球季結束後成為自由球員，但球隊在投捕到季前訓練營報到前1週送上新約。

即便達比修有年紀偏大，教士仍願意給他高薪，因為他雖年近40歲，仍表現搶眼，2020年的勝投數在國家聯盟排名第1，2021年也還入選明星賽。

去年，達比修有出賽30場，防禦率3.10，季後賽登板4次，防禦率更只有2.88，是他2012年從日本職棒轉到MLB後，成績最好的球季之一。

教士去年與馬斯葛羅夫（Joe Musgrove）續了長約，如今再與達比修有簽下延長合約，鞏固了球隊的先發投手輪值。

達比修有預計將在下個月的世界棒球經典賽，代表日本出賽。

達比修有在MLB超過10個球季，先後待過德州遊騎兵、洛杉磯道奇、芝加哥小熊與教士，累計送出1788次三振，防禦率是3.50。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120210

#達比修有
#MLB
#大聯盟
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