南華繫上黃絲帶緬懷星雲法師 全越盃成棒賽搶勝

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佛光山南華大學13日在全越盃首場出賽，全隊胸口繫上黃絲帶緬懷5日圓寂的創辦人星雲法師。圖為賽後合影，新任體育署長鄭世忠（前排右5）也有出席。中央社記者謝靜雯攝 112年2月13日

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）佛光山南華大學今天在全越盃首場出賽，全隊胸口繫上黃絲帶、賽前默哀，緬懷5日圓寂的創辦人星雲法師；南華以2比1擊敗文化大學，總教練蔡仲南希望球隊能傳承三好理念。

112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽今天開打，南華大學與文化大學在三重棒球場交手，佛光山開山宗長、南華大學創辦人星雲法師於5日圓寂，賽事主辦單位中華民國棒球協會賽前也安排兩隊列隊默哀。

南華大學今天比賽投打發揮，2局靠著徐瑋辰安打、盜壘、捕逸上到三壘，再靠著滾地球跑回第一分；5局林柏億適時安打，替球隊多添1分保險分。

文化大學比賽前半段打線受制，直到7局才靠著簡子寬適時安打送回團隊第一分，但攻勢沒有延續、吞下首敗。

南華大學先發投手陳子傑投4局被敲4支安打，投出5次三振、1次四壞保送，無失分，田勝文、張佑民、劉嘉益依序登板，僅張佑民失掉1分，順利守住勝利，田勝文是勝投。

林柏億今天單場2安1打點、打擊表現最亮眼，總教練蔡仲南表示，林柏億在先前的大專棒球聯賽出賽看起來比較容易緊張，觀念上需要常提醒他，也希望多給他比賽舞台、慢慢展現出好表現。

蔡仲南表示，全越盃是農曆年後首場正式賽，大家調整也都比較慢、各隊狀況應該都差不多，此次參賽主要是以賽代訓、備戰之後的春季聯賽。

蔡仲南表示，星雲法師圓寂、今天舉行圓寂讚頌典禮，球隊上週有回去悼念，但今天因為比賽沒辦法再回去，賽前的默哀儀式以及胸口的黃絲帶都是感謝，「感謝大師對體育的貢獻，成立南華大學、棒球隊，球隊是大師很注意的弘法。」

蔡仲南表示，今天剛好球隊贏球，接下來希望帶領球隊，秉持也傳承大師的三好理念（做好事、說好話、存好心）。（編輯：張雅淨）1120213

112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽13日開打，南華大學（圖）農曆年後首場正式賽，以2比1擊敗文化大學。中央社記者謝靜雯攝 112年2月13日