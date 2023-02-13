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陳子傑向蔡仲南學指叉球 心態成熟盼挑戰職棒

2023/2/13 14:06（2/13 14:31 更新）
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南華大學陳子傑（圖）13日在全越盃先發4局無失分，率隊擊敗文化大學；總教練蔡仲南親授的指叉球投出心得，陳子傑表示，心態和球種都有進步。中央社記者謝靜雯攝 112年2月13日
南華大學陳子傑（圖）13日在全越盃先發4局無失分，率隊擊敗文化大學；總教練蔡仲南親授的指叉球投出心得，陳子傑表示，心態和球種都有進步。中央社記者謝靜雯攝 112年2月13日
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（中央社記者謝靜雯新北13日電）南華大學陳子傑今天全越盃先發4局無失分，率隊擊敗文化大學，總教練蔡仲南親授的指叉球投出心得，增加新球路與心態更成熟，讓陳子傑希望畢業後能挑戰職棒。

112年全越盃台灣甲組成棒邀請賽今天開打，比賽採分組雙敗淘汰賽制，南華大學今天與文化大學交手，南華先發投手陳子傑投4局被敲4支安打，投出5次三振、1次四壞保送，無失分，好投壓制，球隊終場以2比1拿勝，陳子傑無關勝敗。

南華大學今天換投節奏快，總教練蔡仲南表示，這個比賽主要是以賽代訓，備戰之後的春季聯賽，也和之前大專棒球聯賽不太一樣，會讓一些有潛能、沒有太多機會上場的球員，透過這個比賽多點機會磨練。

蔡仲南稱讚大四投手陳子傑，之前雖然具有能力，但缺少比賽經驗，但這一年發現他心態成熟，又多增加了指叉球和滑球，清楚明白想要當投手，球種需要更多，變化球、對決球都要投出來。

被問起陳子傑的指叉球，是不是有「指叉球王子」封號的蔡仲南傳授，蔡仲南笑說：「他自己練，不知道為什麼變這麼厲害。」

陳子傑表示，其實一直都有投指叉球，但是投得不好，蔡仲南親自指導，教的投法和之前不一樣，升上大四後指叉球有越投越好，目前已經可以在比賽中運用，另外也有自學滑球。

陳子傑表示，近期出賽機會增加，心態和球種都有進步，登板投球被打安打情緒也不會這麼容易受到影響。

陳子傑畢業於青棒名校平鎮高中，同屆隊友有目前效力中職味全龍隊的投手徐若熙，陳子傑表示，偶爾會跟徐若熙聯絡，請教他投球的動作，大學期間球速有進步，也希望畢業後能有機會挑戰職棒。（編輯：龍柏安）1120213

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