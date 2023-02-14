謝侄豈穿7號繳雙十數據 高苑擊敗三重商工

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（中央社記者黎建忠台北14日電）HBL高中籃球聯賽男子8強，唯一來自南部的高苑今天面對三重商工，靠著穿7號球衣的謝侄豈攻23分、14籃板，終場高苑就以72比60擊敗三重商工，戰績2勝1敗保有晉級4強的機會。

高苑工商的8強賽程從「軟到硬」，前4場依序對上南山高中、東泰高中、三重商工、泰山高中，接著對決光復高中、能仁家商、松山高中等傳統強權，賽前教練團就擬定前4場都要拿下，才有晉級4強的機會。

沒想到首戰南山高中就落敗，讓高苑工商晉級之路產生變數。

今天首節高苑工商雖以15比20落後，但第2節打出22比9的反撲，之後始終維持將近10分的差距，順利收下這關鍵的勝利。

一直都不喜歡身體碰撞的謝侄豈說：「到了8強之後感覺都不一樣了，每一隊的強度都提升了，而且也有被對手針對防守的感覺，所以有時候我都會偷偷躲在隊友身後、減少碰撞。」

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高苑工商已經連續8年都闖進HBL 8強，但過去3年都沒能晉級4強踏進小巨蛋。身穿7號球衣的謝侄豈說：「我就是接下學長羅羽翔的背號，因為他3年都沒能進入小巨蛋，希望今年可以幫他圓夢。」

談到最近很夯的灌籃高手電影，謝侄豈笑說看到睡著：「我沒有看過漫畫，雖然電影主角也是穿7號，但我真的看到睡著，直到最後才醒來，畢竟電影演得是高中籃球，看得也是很有感覺。」（編輯：李亨山）1120214