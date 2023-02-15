中職官辦熱身賽3/17開打 台鋼雄鷹首戰對兄弟

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中華職棒15日公布官辦熱身賽賽程，自3月17日至3月29日總計6支球隊安排2輪對戰，新球隊台鋼雄鷹官辦熱身賽首場亮相將在澄清湖棒球場迎戰中信兄弟。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中華職棒今天公布官辦熱身賽賽程，自3月17日至3月29日總計6支球隊安排2輪對戰，共30場賽事，新球隊台鋼雄鷹官辦熱身賽首場亮相將在澄清湖棒球場迎戰中信兄弟。

中華職棒34年賽季將於4月1日開打，中職今天公布官辦熱身賽賽程，6支球隊各打10場比賽，比賽場地安排在台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場、嘉義市立棒球場及高雄澄清湖棒球場。

中職新軍台鋼雄鷹官辦熱身賽首場亮相是3月17日晚間6時35分在澄清湖棒球場迎戰中信兄弟，18日起與富邦悍將在澄清湖棒球場打2連戰，21日、23日在嘉義市立棒球場與樂天桃猿交手。

台鋼雄鷹24日起回到澄清湖棒球場與味全龍隊打2連戰，27、28日與統一獅隊交手，29日官辦熱身賽最後一戰再與中信兄弟交手。

官辦熱身賽週間賽程（週一至週五）開打時間為晚間6時35分，週六開打時間為下午5時05分，3月25日（週六）是補班日開打時間比照週間，週日比賽開打時間為下午2時05分。（編輯：李亨山）1120215