獅隊紅白戰何恆佑開轟 尹柏淮飆速151公里

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中職統一獅隊15日安排隊內紅白對抗賽，白隊野手何恆佑（左）首戰就開轟、手感調整不錯，白隊終場以2比6吞敗。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月15日

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職統一獅隊今天安排隊內紅白對抗賽，新秀尹柏淮擔任白隊後援投手，投1局飆速151公里、無失分，白隊野手何恆佑首戰就開轟、手感調整不錯，白隊終場以2比6吞敗。

中職統一獅隊今天安排首場隊內紅白對抗賽，以賽代訓透過實戰讓球員調整狀況，白隊先發投手林子崴投2局被敲1支安打，投出1次保送、無失分，最快球速143公里，紅隊先發投手姚杰宏投2.2局被何恆佑敲出陽春砲失掉1分。

白隊雖然3局就靠著何恆佑陽春砲先馳得點，4局打完2比1領先，但投手群沒有穩守，5局紅隊攻勢串聯，單局攻下4分、翻轉戰局，6局再靠接連保送、安打、盜壘，跑回團隊第6分。

白隊先發投手林子崴表示，今天實戰首局嘗試熟悉比賽節奏，雖然狀況有點多，第2局修正成效不錯，面對爭取本土先發的競爭，有強烈的企圖心，希望把握每一次實戰機會，把好的內容呈現出來，提升教練團對自己的信心，「為了重回先發，我已經做足準備，想辦法提升好的投球品質，讓每一次投打對決都有收穫，不會刻意催球速求表現。」

總教練林岳平對於何恆佑今年的表現有期待，何恆佑也在今天首場實戰就開轟，他表示今天賽前打擊教練有提醒，面對每一個打席掌握喜歡的攻擊位置和球路、大膽揮擊，收到好的效果。

何恆佑今年移防三壘，他表示是很新鮮嘗試，透過練習盡快熟悉三壘位置，訓練上無太大的問題，但還需要透過比賽實戰，才能掌握練習和比賽中的差距，找出問題、改善進步。

去年中職選秀第5輪被獅隊選進的投手尹柏淮今天擔任白隊的後援投手，投1局被敲出2支安打，投出1次保送，但穩守沒有失分，最快球速151公里。（編輯：李亨山）1120215