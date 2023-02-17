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高中木棒聯賽張誠恩投打建功 高苑晉級16強

2023/2/17 19:27（2/17 19:46 更新）
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111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事持續進行，高苑工商17日交手大同高中，高苑張誠恩展現二刀流好身手，帶領球隊以5比0獲勝，挺進16強。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月17日
111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事持續進行，高苑工商17日交手大同高中，高苑張誠恩展現二刀流好身手，帶領球隊以5比0獲勝，挺進16強。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月17日
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）高中木棒聯賽第二階段，昨天在首戰驚險開胡的高苑工商，今天與大同高中交手再下一城，在張誠恩投打建功帶領下，以5比0獲勝，以分組第一挺進高中聯賽木棒組16強。

高苑昨天與西苑高中激戰9局，最終以4比3辛苦贏球。今天對上大同，雙方前5局都沒能奪下分數；高苑在6局上率先攻下1分後，張誠恩敲出關鍵三壘安打送回隊友，加上大同左外野手失誤張誠恩直接奔回本壘；7局上高苑再添2分保險，拿下勝利。

「他們放輕鬆，我們有壓力。」高苑總教練李來發賽後表示，張誠恩無疑是最大功臣，不僅貢獻關鍵一擊，最後一局也登板無失分，展現二刀流身手，「他打擊有力量，但之前擊球點抓得不怎麼好，現在比較回溫，其實如果被他打中會飛很遠。」

因球隊需要投手戰力，鎮守游擊的張誠恩也要分擔投球局數，他曾在立德盃被測到147公里最快球速，李來發透露，張誠恩高三畢業後準備要選秀，以投手身分會比較吃香，已有球探在詢問。

另外，穀保家商對上彰化藝中，靠著邱鑫頂替先發繳出猛打賞，提前6局以14比2獲勝，也以分組第一挺進16強。

鶯歌工商、北科附工同樣扣倒對手，闖進16強。台東體中、壽山高中都以再見高飛犧牲打以1分差險勝對手，東體1比0擊敗三民高中、壽山2比1淘汰稻江商職，晉級16強。（編輯：戴光育）1120217

#張誠恩
#高苑
#台東體中
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