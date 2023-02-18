鵜鶘二年級生致命三分線 率隊贏得NBA新秀對抗賽

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（中央社鹽湖城17日綜合外電報導）NBA鵜鶘二年級生阿瓦拉多今天砍進致命三分外線，幫助球隊25比20擊敗對手，贏得新秀對抗賽勝利。

美國職籃NBA去年將全明星週的新秀對抗賽改制，將所有參賽者分成4隊，舉行單淘汰制的小型盃賽，並由傳奇球星擔任榮譽教練。比賽不採傳統計時制，改採目標得分制，預賽輪由先得到40分的一方晉級，決賽輪則由率先拿到25分的球隊奪冠。

本季全明星週首日的第2項活動，是2輪、共3場比賽的新秀對抗賽（Rising Stars）。

10個菜鳥、11名「二年級生」、7個NBA發展聯盟「G聯盟」（G League）球員打散，加入由賈索（Pau Gasol）、威廉斯（Deron Williams）、諾亞（Joakim Noah）、泰瑞（Jason Terry）4名前NBA球員擔任教練的球隊。

第1輪由賈索隊與威廉斯隊對抗、諾亞隊與泰瑞隊廝殺。賈索隊在紐奧良鵜鶘二年級生阿瓦拉多（Jose Alvarado）10投6中、攻下13分的帶領下，40比25輕鬆擊垮對手；諾亞隊則靠效力紐約尼克的二年級生葛林姆斯（Quentin Grimes）6投5中拿下13分，以40比32獲勝。

第2輪由賈索隊與諾亞隊正面交鋒，比賽前段戰情膠著之際，葛林姆斯先砍進三分外線，讓雙方16比16戰成平手，接著再切入上籃得手，讓諾亞隊18比16超前。

此時，阿瓦拉多切入後的一次後仰跳投，讓賈索隊18比18扳平，效力多倫多暴龍的二年級生巴恩斯（Scottie Barnes）接著一記勾射得手，奧蘭多魔術選秀狀元班切羅（Paolo Banchero）再兩罰俱中，讓球隊22比18將領先拉開。

在奧克拉荷馬雷霆的菜鳥威廉斯（Jalen Williams）兩罰俱中後，諾亞隊將落後追到剩下2分，但阿瓦拉多砍進一記致命的三分彈，以25比20終結比賽。

賈索隊此役得分多點開花，先發5人都有進球紀錄，得分最高的是獲7分的印第安納溜馬菜鳥馬瑟倫（Bennedict Mathurin）。

諾亞隊則攻勢集中在葛林姆斯身上，他8投5中、攻下全場最高14分，但其他隊友合計7次出手只命中1球，表現乏善可陳。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120218