中職總教練會議決議 每局查投手是否使用外部物質

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒今天召開季前總教練會議，達成2項決議，今年球季裁判將每局以及投手更換時，都對投手進行外部物質檢查；還有重播輔助判決規定微調，裁判需在4分鐘內完成判決。

中華職棒表示，自今年球季開始（包括聯盟熱身賽），裁判員將對投手進行外部物質檢查。裁判員將固定於每一局攻守交換與更換投手時，針對退場的投手進行手部以及手套檢查，必要時亦可檢查其他部位或配件。救援投手部分，將於上場熱身投球前進行檢查。

另外，若比賽中總教練確實觀察到對方有疑似的行為或是跡象、甚至事證，向主審提出檢查要求時，裁判員將判斷是否可能有違規情事，若決定進行檢查，將於打席與打席之間進行。

通常投手使用的違規外部物質最常見為泥土、松焦油等黏性物質。去年6月富邦悍將洋投威迪茲曾被發現使用外部物質，威迪茲立即被驅逐出場，後續經賽務部確認違反規則規定，懲處威迪茲禁賽10場、罰款新台幣1萬元。

總教練會議第2項決議則是重播輔助判決，修改的地方有3大部分，第1個是原本條文中的第13項「擊出球」進入死球區或是否成為死球，修改為「比賽進行球」是否進入死球區或成為死球。意即可以看重播輔助判決的範圍變廣。

第2個部分，可以進行重播輔助判決的項目增加「跑壘員是否越位」、「妨礙打擊」；第3項則是裁判將嚴格執行審視時間於4分鐘內決定最後判決，時間計算自裁判員戴上耳機起至重新判決止。（編輯：吳協昌）1120218