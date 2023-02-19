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騎士買斷「愛神」洛夫合約 未來將退休球衣號碼

2023/2/19 13:51
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（中央社克里夫蘭19日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊宣布買斷明星球員洛夫（Kevin Love）的合約。洛夫曾5度入選NBA明星賽，並協助騎士隊於2016年奪下NBA總冠軍。

法新社報導，騎士隊宣布與34歲的美國球員洛夫達成離隊協議，綽號「愛神」的洛夫在騎士隊效力長達9個賽季。

騎士隊籃球營運總裁阿特曼（Koby Altman）表示，洛夫在騎士隊表現出色。他同時指出，球隊未來將退休洛夫的球衣號碼。

「我們感謝洛夫帶來的影響，祝他一切順利，因為他已在騎士球迷心中與球隊建立了永久地位。」

洛夫是NBA頂尖的籃板好手，2011年在明尼蘇達灰狼隊奪下最佳進步獎。他為騎士隊出賽489場，場均15.7分、9.2個籃板、2.2次助攻。本季41場比賽中，他每場平均得8.5分，拿下6.8個籃板。

洛夫同時也是2012年美國奧運籃球金牌代表隊的成員。目前他與騎士的4年合約中已進入最後一年，合約買斷後還剩850萬美元（約合新台幣2億6000萬元），必須通過讓渡後，才能自由與其它NBA球隊簽約。

洛夫在NBA明星賽前缺席了騎士最後12場比賽，那段期間，騎士隊戰績9勝3負，目前騎士隊以38勝23負在東區排名第四，距龍頭塞爾蒂克隊5場勝差。邁阿密熱火隊有望成為簽下洛夫的球隊之一。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120219

#洛夫
#騎士隊
#愛神
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