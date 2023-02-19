PLG牧倫斯攻本季新高44分 國王輕取攻城獅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北19日電）職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）今天兩地開打，作客的聯盟龍頭新北國王，在洋將牧倫斯（Byron Mullens）攻下本季球員單場新高的44分帶領下，以102比85大勝新竹攻城獅。

新北國王上半場的投籃命中率僅33%，但靠著37比26的強大籃板優勢，還是以47比45領先攻城獅；易籃再戰，國王下半場提升命中率來到46%，逐漸拉開和對手的差距。

其中牧倫斯打出來台代表作，全場攻下44分、狂抓24籃板，不但刷新本季聯盟球員單場得分新高，牧倫斯也是聯盟史上第2個單場至少40分、20籃板以上的好手。

至於近況火燙的台北富邦勇士，則在主場和平籃球館迎戰來訪的桃園領航猿，掌握最後一擊的領航猿洋將沃許本（Jason Washburn）在終場前4秒投了籃外大空心，錯失追平機會，終場勇士以86比84收下6連勝。

勇士上半場靠著高達58%的投籃命中率，以62比37大幅領先領航猿，沒想到第3節手感急凍，單節全隊16投僅3中、進帳9分，逐漸被領航猿追近分數。

終場前13秒，僅1分領先的勇士，靠著洋將辛特力（Michael Singletary）2罰1中擴大為2分領先。暫停過後領航猿戰術沒能跑出來，直接由沃許本中距離跳投，沒想到是個籃外空心，讓他賽後抱著頭懊惱不已。

富邦勇士全隊有4人得分達雙位數，以辛特力的18分、7籃板、8助攻表現最為全面。（編輯：管中維）1120219