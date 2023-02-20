體育署長鄭世忠上任 就職後先到立院尋求支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北20日電）教育部體育署新任署長鄭世忠今天走馬上任，他就職後第一件事，就是到立法院拜訪教育及文化委員會的立委范雲。

鄭世忠上任後提出願景，擁有長時間學校和運科背景的他，特別著重在學校體育和運動產業結合，以及提升國家運動科學中心待遇和環境這2大部分。

立法院通過國家運動科學中心設置條例後，大幅提升運科的位階，也讓台灣的國手們擁有更多的後勤資源。

鄭世忠說：「硬體提升了，軟體也要跟著提升，如何留住人才，甚至對外招募國外的人才來台灣，薪資、待遇就成了很大的關鍵。」

他透露，未來運科中心的幹部和主管階級的員工，薪水都會比照一般民間企業。至於不是主管階級，卻對選手同樣重要的營養師，薪水也會盡量提升到高於台灣平均薪資。

鄭世忠今天上午參加完交接儀式後，就前往立法院拜訪教育及文化委員會的委員范雲。鄭世忠強調：「未來會持續和立委們多溝通，希望大家都能支持台灣體育的發展。」

下午鄭世忠將首度以體育署長身分參加行政院的治安會報，主要討論運動槍枝管制問題。（編輯：張雅淨）1120220