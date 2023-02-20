孫易磊致勝安、林盛恩穩守 木棒聯賽穀保勝南英

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111學年度高中棒球聯賽（木棒組）20日展開第3階段賽事，穀保家商交手與南英商工，穀保林盛恩（中）後援1.2局穩守，助隊終場以2比1拿下勝利。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）高中木棒聯賽第3階段今天開打，穀保家商與南英商工交手，兩隊前5局僵持不下，穀保6局下靠著孫易磊適時安打送回致勝分，林盛恩後援1.2局穩守，終場以2比1拿下勝利。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段今天開打，穀保家商與南英商工、平鎮高中、大溪高中同在D組，分組前3名晉級第4階段12強賽，分組第1名直晉8強。

穀保家商今天與南英商工交手，南英1局上就有攻勢，1人出局後靠著內野安打、失誤跑回第一分，穀保1局下追分，靠著簡煜恩三壘打、林佳緯二壘打送回追平分。

兩隊前5局打完1比1僵持不下，6局下穀保再起攻勢，許子謙率先敲出二壘打，1人出局後孫易磊補上安打，送回球隊超前分。

穀保先發投手張峻瑋今天投5局僅被敲出1支安打，投出2次四壞保送、8次三振，失掉1分非責失分，陳睦衡中繼投0.1局，林盛恩後援1.2局沒被敲出安打，投出2次三振，兩任投手都沒有再多掉分數，替球隊守住勝利，林盛恩拿下勝投。

平鎮高中今天與大溪高中交手，平鎮先發投手陽念希投4局被敲出3支安打，沒有四壞保送，投出4次三振，失掉1分責失分、拿下勝投。

今天兩隊2局打完1比1平手，平鎮3局下抓準大溪投手、守備都有狀況，單局4安、2保送、1次守備失誤，一口氣攻下4分奠定勝基，4局再靠著接連安打、暴投拿下2分。

大溪5局上追回1分，平鎮5局下靠著陳致語適時安打，一棒2分幫助球隊拉開領先差距，終場以9比2、5局提前拿下比賽勝利。（編輯：卞金峰）1120220