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T1謝亞軒狂飆10個3分球 中信勝雲豹收5連勝

2023/2/26 20:30
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（中央社記者黎建忠台北26日電）台灣職籃T1聯盟中信特攻今天在主場迎戰桃園雲豹，靠著當家射手謝亞軒砍進破本土單場紀錄的10記3分球、攻下34分，終場以102比95擊敗雲豹，收下最近的5連勝，續居聯盟龍頭。

桃園雲豹賽前帶著3連勝的氣勢前來踢館，但因為前一場和台啤英熊上演全武行，雲豹今天登錄的12人中，就有5人遭到禁賽無法上場，其中包括羅振峰、盧捷閔等主力輪替球員，全場僅剩下8人苦撐。

中信射手謝亞軒開賽狀況就相當火燙，首節靠著4記3分球攻下16分，幫助中信特攻以29比23領先，他半場攻下22分，包括6記3分球，幫助球隊取得59比55領先。

第3節進行2分20秒，中信金恩帶球上籃，雲豹霍華德從後面試圖封蓋，卻一巴掌打到金恩的頭上，兩人爆發推擠衝突，幸好雙方球員都有節制，加上裁判很快介入隔開，沒有再讓衝突擴大，最後金恩、霍華德各吹判一次違反運動精神犯規收場。

一路苦追的雲豹，在第3節剩下6分20秒時一度追到70比73的差距，但此時卻被中信打出一波11比2的攻勢，又將領先擴大到雙位數；第4節雲豹8人戰隊氣力放盡，始終無法將差距縮小到個位數，也讓中信完成主場8連勝。

謝亞軒全場3分球22投10中，打破聯盟本土球員原本單場9記3分球的紀錄，並且追平前太陽亞洲外援球員何喬登單場10記3分球的紀錄，只可惜沒能繼續締造新猷。

中信特攻總教練李逸驊說：「雖然對手只有8人應戰，但我們也少了2個大個子，沒想到比賽還是打得很膠著，還好有亞軒這場投進了10個3分球，這對於我們有很大的幫助。」（編輯：管中維）1120226

#中信
#謝亞軒
#桃園雲豹
中信
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