更多編輯台推薦新聞：
圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰
政治

圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀
科技

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

PLG沃許本關鍵補籃 領航猿83比80中斷勇士8連勝

2023/2/26 21:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北26日電）近況火燙的台北富邦勇士隊今天作客對上桃園領航猿隊，雙方鏖戰到讀秒階段，領航猿先有洋將沃許本關鍵補籃，再靠張鎮衙終場前1.7秒2罰俱中，以83比80險勝勇士，中斷對手的8連勝。

P. LEAGUE+聯盟這場戰績第2、3排名之爭打來格外激烈，上半場富邦勇士以47比40領先領航猿；第3節富邦進攻當機，單節僅16投5中、拿下17分，反觀領航猿單節15投9中，其中盧峻翔個人貢獻9分，幫助領航猿3節結束，反以69比64超前。

關鍵第4節，雙方陷入焦土戰，兩隊命中率都不高，富邦37歲老將蔡文誠在終場前40秒籃下補進後，率隊以80比79超前，但下一波領航猿靠著洋將沃許本籃下賣高補進關鍵2分，又將比數反超。

沒想到富邦下一波進攻發生進攻時間違例，之後不得已採取犯規戰術，但領航猿的張鎮衙穩穩罰進2球取得3分領先。富邦在暫停過後試圖部署最後一擊，但無奈僅剩下1.7秒，只能倉促在3分線外出手沒進。

攻下全隊最高24分的沃許本說，「前幾次對勇士的比賽，雙方分數都非常接近。上週日對勇士，我自己沒能掌握最後一擊導致球隊輸球，但隊友們都一直鼓勵我，才讓我今天可以再度充滿信心上場比賽。」

今天獲勝的領航猿終止最近的3連敗，並以0.5場勝差擠下勇士，成為聯盟戰績第2名的球隊。（編輯：戴光育）1120226

#沃許本
#富邦勇士隊
#張鎮衙
張鎮衙
PLG張鎮衙盧峻翔合砍12顆三分球 領航猿奪10連勝
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族