PLG沃許本關鍵補籃 領航猿83比80中斷勇士8連勝

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（中央社記者黎建忠台北26日電）近況火燙的台北富邦勇士隊今天作客對上桃園領航猿隊，雙方鏖戰到讀秒階段，領航猿先有洋將沃許本關鍵補籃，再靠張鎮衙終場前1.7秒2罰俱中，以83比80險勝勇士，中斷對手的8連勝。

P. LEAGUE+聯盟這場戰績第2、3排名之爭打來格外激烈，上半場富邦勇士以47比40領先領航猿；第3節富邦進攻當機，單節僅16投5中、拿下17分，反觀領航猿單節15投9中，其中盧峻翔個人貢獻9分，幫助領航猿3節結束，反以69比64超前。

關鍵第4節，雙方陷入焦土戰，兩隊命中率都不高，富邦37歲老將蔡文誠在終場前40秒籃下補進後，率隊以80比79超前，但下一波領航猿靠著洋將沃許本籃下賣高補進關鍵2分，又將比數反超。

沒想到富邦下一波進攻發生進攻時間違例，之後不得已採取犯規戰術，但領航猿的張鎮衙穩穩罰進2球取得3分領先。富邦在暫停過後試圖部署最後一擊，但無奈僅剩下1.7秒，只能倉促在3分線外出手沒進。

攻下全隊最高24分的沃許本說，「前幾次對勇士的比賽，雙方分數都非常接近。上週日對勇士，我自己沒能掌握最後一擊導致球隊輸球，但隊友們都一直鼓勵我，才讓我今天可以再度充滿信心上場比賽。」

今天獲勝的領航猿終止最近的3連敗，並以0.5場勝差擠下勇士，成為聯盟戰績第2名的球隊。（編輯：戴光育）1120226