新任足協理事長王麟祥上任 盼推足球職業化

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）中華民國足球協會今天下午將舉行第13屆理事長交接儀式，擁有媒體行銷背景新任理事長王麟祥期許，未來除了持續將足球文化向下扎根外，還要將台灣足球運動推向職業化階段。

前足協理事長鄭文燦去年12月底請辭後，今年1月由副理事長蕭永福代理理事長一職，足協2月22日進行理事長補選，前華視總經理王麟祥獲得22票擊敗前台中市市議員陳世凱，當選新任理事長。

中華民國足球協會今天發布新聞稿表示，王麟祥過去在媒體人任內，積極推動華視、年代及TVBS等無線有線電視公司直播世界盃足球賽事，將國際足球帶入國人的運動收視中。

足協指出，王麟祥就任足協理事長後，將積極建立球星文化，打造台灣人收看台灣足球的習慣，同時結合國際與國內資源，進一步將足球推向職業聯盟的方向。

國內足球發展部分，王麟祥也已有想法，他希望藉由申請國際足球總會（FIFA）及亞足聯的各項補助案，把國際資源導入草根足球推廣，包含教練養成、場地規劃、裁判培訓等，都將是接下來4年重要的發展項目。

足協指出，期許協會在理事長王麟祥的帶領下，能夠跟上世界的腳步及發展速度，把台灣足球往國際平台延伸，創造下一個台灣奇蹟。（編輯：李亨山）1120302