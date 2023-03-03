張峻瑋木聯化解滿壘危機後援勝 向林盛恩學球路

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（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）高中木棒聯賽4強穀保家商與台東體中交手，3局滿壘危機穀保換上張峻瑋登板，張峻瑋成功化解，後援4.1局失1分最速150公里，率隊晉級冠軍戰；張峻瑋近期新練指叉變速、也有向林盛恩討教。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強今天開打，穀保家商與台東體中交手，台東體中3局靠著王天穎跑出場內全壘打取得1比0領先，再靠著安打、保送、觸身球保送攻佔滿壘，2人出局、滿壘時穀保換上投手張峻瑋後援登板，讓打者敲出三壘方向滾地球出局、沒有再掉分。

張峻瑋直到5局才再被敲出安打、因為暴投掉分，今天總計用55球投4.1局被敲出2支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，率隊以3比2拿勝晉級冠軍戰，也拿下勝投。

穀保總教練周宗志表示，張峻瑋高中2年進步幅度大，控球、變化球的控制能力都有明顯的成長，隨著球速慢慢往上拉，現階段教練團給他的功課是強化身體素質，避免球速越丟越快身體強度跟不上，會有受傷的風險。

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高二的張峻瑋表示，今天滿壘時登板，想著不能投出保送、想辦法解決打者，希望可以幫學長拿一個冠軍，張峻瑋此次木棒聯賽前半段有先發出賽，後半段多以後援出賽，他表示比較喜歡後援登板面對危機的感覺，可以練抗壓，也可以催球速。

張峻瑋透露在木棒聯賽開打前有新練指叉變速球，也有問學長林盛恩投法，修正一下握球的方法，讓指叉變速看起來像直球，但速度會有點落差，目前大概練到5成，還沒有這麼準，今天登板以滑球、曲球為主。（編輯：李亨山）1120303