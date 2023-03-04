鶯歌木棒聯賽殿軍 王傳家看見韋宏亮的成長

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（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）高中木棒聯賽鶯歌工商今天季軍戰不敵台東體中，但拿下殿軍已是隊史最佳成績，鶯歌總教練王傳家點名投手韋宏亮扮演球隊晉級重要的角色，韋宏亮則自評高中階段球質、抗壓都有提升。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰鶯歌工商拿下殿軍、改寫隊史最佳成績紀錄，高二投手韋宏亮也是球探關注的焦點，但韋宏亮第4階段開始就沒有出賽，總教練王傳家解釋，韋宏亮手有點不舒服，在重要比賽關鍵時刻缺了他是很大的損失，但球員的未來更重要、讓他先休息。

王傳家表示，韋宏亮在木棒聯賽第2、3階段扮演很重要的角色，表現帶給球隊很大的幫助，球隊可以打到最後階段，要謝謝他前面比賽的好表現，也看到他的成長。

韋宏亮第3階段最後一場比賽與高苑工商交手時出賽，賽後手有點不舒服，王傳家表示，韋宏亮自己也很生氣關鍵時刻有狀況，但教練團鼓勵他放寬心，已經盡到責任、好好休息。

韋宏亮自評此次木棒聯賽表現還不錯，球速和壓制性都不錯，很可惜第4階段沒辦法上場，看隊友在場上比賽有點手癢，雖然覺得可惜但也沒辦法。

韋宏亮從高一開始就是教練團很看好的投手戰力，他自評高中階段球質和抗壓、續航力都有提升。（編輯：李亨山）1120304