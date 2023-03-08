林立被MLB官網點名是台灣隊最佳球員 盼經典賽複製貼上好表現

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經典賽台灣隊好手林立（中）被MLB官網點名是隊上最值得關注的球員。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）世界棒球經典賽台灣隊好手林立被美職大聯盟官網點名是台灣隊最值得關注的球員。林立說，希望將中職好表現複製貼上到經典賽，面對最高層級賽事各國好手不畏懼、打了才知道。

世界棒球經典賽台灣隊今晚7時在主場洲際棒球場迎戰巴拿馬隊，台灣隊陣中好手林立官辦熱身賽手感很火燙，連兩場比賽開轟，被美國職棒大聯盟（MLB）官網點名是台灣隊最佳球員，將扮演台灣晉級關鍵角色，林立謙虛笑說：「沒有人了嗎？張育成不是嗎？」

林立表示，朋友有貼訊息給他看，但沒有別的想法，可能是因為在中職的成績有被注意到，也希望可以把好成績複製貼上，帶到經典賽的舞台，好壞都只是結果，上場就展現對決的心態。

雖然2019年世界12強棒球賽也有享受過主場滿場球迷的加油，但林立直言，經典賽層級更高，感覺還是不一樣，很多沒什麼聽過的球隊陣中也有很多美職大聯盟等級的好手，「對手很強，會盡量纏鬥、想辦法與他們競爭」。

林立也提到，短期國際賽事，不一定誰會贏，「我們有機會，不會畏懼、打了才知道」。林立今天與巴拿馬比賽先發打2棒、指定打擊。

林立表示，平常比較少機會擔任指定打擊，當然會不習慣，快輪到自己上場時就會到一旁練打一下，看場上的狀況，想辦法維持身體的感覺，誰狀況好就誰上。（編輯：張雅淨）1120308