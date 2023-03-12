WTT新加坡大滿貫賽 鄭怡靜莊智淵單打晉32強

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台灣「桌球一姐」鄭怡靜（圖）12日在WTT新加坡大滿貫賽以3比0擊敗加拿大籍華裔球員張墨，晉級女單32強。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月12日

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（中央社記者黎建忠台北12日電）WTT新加坡桌球大滿貫賽，今天繼續進行單打64強賽事，「台灣一姐」鄭怡靜以3個11比9獲勝，「桌球教父」莊智淵則擊敗小他22歲的篠塚大登，2人都闖進32強。

靠著先前印度果阿站女單銀牌，台灣好手鄭怡靜重新奪回台灣一姐封號，世界排名第18名的她，本週在新加坡賽首戰加拿大籍華裔球員、34歲的張墨。

近況不錯的鄭怡靜，因為班機銜接問題，抵達新加坡後身體有些疲憊，但經過幾天調整，狀態已經恢復，今天首局在6比8落後時連得4分，率先取得局末點，順利以11比9拿下。

第2局鄭怡靜一度以7比2領先對手，但卻被追成7比7平手，不過鄭怡靜沒慌了手腳，再連拿3分握有3個局末點，如願以11比9獲勝。

準備收尾的第3局，鄭怡靜失誤率偏高，一路都處於落後，她在5比8連追2分後迫使對手喊出暫停，比賽暫停過後，鄭怡靜再以一波4比1的攻勢直接收下比賽勝利。

鄭怡靜的教練鄭佳奇說：「怡靜這陣子狀態調整的不錯，但我們還要一步一步來，希望單雙打都能有好結果。」根據籤表，鄭怡靜16強很有機會對上中國好手王曼昱。

另外，41歲的莊智淵，今天64強對上年僅19歲的日本球員篠塚大登，首局雖以4比11落敗，但後3局幾乎都掌握主動權，以11比7、11比8、11比6後來居上逆轉勝。

如果沒有意外，莊智淵很有機會在16強遇上中國名將、奧運5金得主馬龍。（編輯：龍柏安）1120312