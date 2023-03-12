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台美混血卡洛爾大聯盟只打32場 獲8年34億大約

2023/3/12 13:08（3/12 13:30 更新）
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MLB響尾蛇11日以8年1.11億美元（約新台幣34億元）的大約，綁住22歲台美混血好手卡洛爾。（圖取自instagram.com/corbin.carroll）
MLB響尾蛇11日以8年1.11億美元（約新台幣34億元）的大約，綁住22歲台美混血好手卡洛爾。（圖取自instagram.com/corbin.carroll）
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（中央社亞利桑那州斯科斯岱11日綜合外電報導）MLB響尾蛇今天以8年1.11億美元（約新台幣34億元）的大約，綁住他們在2019年選秀會首輪選上，目前只在大聯盟打了32場比賽的22歲台美混血好手卡洛爾。

這次的世界棒球經典賽，台灣隊曾詢問卡洛爾（Corbin Carroll）代表台灣出賽的意願，但他為備戰新賽季婉拒邀請。

消息人士告訴美國職棒大聯盟MLB，亞利桑那響尾蛇與卡洛爾敲定的這份8年合約，包括2031年的球隊選擇權；根據合約內容，卡洛爾保證能獲得1.11億美元，若響尾蛇行使選擇權，合約總值將膨脹到1.34億美元（約新台幣41.7億元）。

卡洛爾在2019年選秀會第1輪第16順位被響尾蛇選入，當年就在小聯盟展開職業生涯，但2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，小聯盟賽季遭取消，錯過首個新人賽季。

小聯盟比賽2021年恢復進行，卡洛爾從高階1A出發，2022年一路通過2A、3A的考驗，升上大聯盟。

卡洛爾上季在大聯盟出賽32場，104個打數敲出27支安打，其中包括4支全壘打，打回14分打點，打擊率是2成60。

響尾蛇隊史最大張合約，是2016年球季開打前，與「憂鬱賽揚」葛蘭基（Zack Greinke）簽下的6年2.06億美元（約新台幣187.4億元）合約。

卡洛爾這張合約則是在大聯盟待不超過100天，且未在美國職棒體系打過球的球員所獲得的最大張合約。這類球員過去簽下的最大張合約，是哈里斯（Michael Harris）與亞特蘭大勇士2016年簽下的7000萬美元合約。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120312

#卡洛爾
#MLB
#亞利桑那響尾蛇
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