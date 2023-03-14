WTT大滿貫賽 林昀儒、莊智淵男單32強止步

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台灣「桌球一哥」林昀儒（右）14日在WTT新加坡大滿貫賽男單32強賽迎戰法國小將李布隆（Felix Lebrun），以0比3落敗，無緣晉級。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月14日

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT桌球大滿貫賽男單32強賽爆冷以0比3輸給法國直拍好手李布隆，而「桌球教父」莊智淵則未能在5局大戰脫困，雙雙無緣男單16強。

在新加坡舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽，2組台灣男雙組合今年重新洗牌，林昀儒與莊智淵首度合體，提前為亞運做準備，而原先各自搭檔陳建安與廖振珽則另組男雙出賽。

林昀儒與莊智淵在男雙晉級16強後，兩人今天在男單32強賽分頭出擊，世界排名第8的林昀儒對手為排名第46的法國直拍好手李布隆（Felix Lebrun），雙方曾在去年WTT挑戰賽杜哈站碰頭，林昀儒以3比1獲勝。

面對快節奏的李布隆，林昀儒首局就吃足苦頭、失誤不少，儘管連續化解2個局點，但未能再下一城，以6比11讓出，次局則在6比4領先情況下，連丟5分，以7比11棄守。

林昀儒第3局趁著對手出現亂流，開局連得3分，但隨後因失誤較多，加上招牌反手擰未能發揮，也讓林昀儒再次陷入苦戰，最終以6比11落敗。

莊智淵男單首輪以3比1逆轉擊退日本新秀篠塚大登，今天面對韓國選手李尚洙，過去7度交手，莊智淵以1勝6敗落居下風，且唯一1勝要追溯至2011年。

莊智淵今天與李尚洙激戰5局，最終未能突圍，以11比4、8比11、6比11、11比9、5比11落敗。

儘管林昀儒、莊智淵男單同日吞敗，但林昀儒晚間將與陳思羽在混雙賽事合體，力拚4強門票，而明晚再與莊智淵並肩作戰，爭取男雙8強席次。

另外，男雙部分，陳建安與廖振珽首輪輪空，16強賽出戰世界排名第14的阿根廷組合奧托（Gaston Alto）與希溫特斯（Horacio Cifuentes）。

兩組人馬上演5局大戰，台灣組合錯失搶先聽牌優勢，又浪費2個賽末點的機會，最終以11比7、12比10、8比11、10比12、12比14輸球。（編輯：張雅淨）1120314