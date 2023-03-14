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參加完經典賽 宋家豪預計19日回樂天報到

2023/3/14 19:57
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（中央社記者楊啟芳台北14日電）日職樂天金鷲隊投手宋家豪代表台灣參加世界棒球經典賽，共投3場，預計將於19日回歸母隊。樂天總教練石井一久今天接受日媒訪問時談到，要等宋家豪回歸後觀察他的疲勞狀況。

根據日本媒體「日刊體育」今天報導指出，宋家豪預計在19日樂天金鷲對上中日龍的熱身賽時，與球隊會合。樂天總教練石井一久表示，「他在經典賽投了滿多場比賽，等他回歸球隊後，要看他的疲勞狀況，但應該不會落後太多。」日職將於3月30日開始新球季。

身為樂天主力的宋家豪這次入選經典賽台灣隊，擔任守護神，台灣隊的2場勝利都是由他守下。首場對巴拿馬的比賽，宋家豪在最後登板投1局無失分；對義大利隊的賽事，宋家豪投1.1局被敲出1支安打，沒有失分，送出1次三振，最後台灣以11比7奪勝。

接著對荷蘭隊的賽事，宋家豪投1.1局被敲出1支全壘打，但挨轟之後馬上穩下來，失掉1分，最終台灣以9比5獲勝，宋家豪收下2次救援成功，最終防禦率為2.45。（編輯：陳政偉）1120314

#宋家豪
#石井一久
#台灣隊
宋家豪
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