王柏融敲追平2分砲 本季日職二軍首轟出爐

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）台灣好手王柏融本季以育成球員身分留在日職打拚，今天二軍與樂天金鷲隊交手，王柏融8局敲出2分砲，本季二軍首轟出爐，火腿與樂天鏖戰至延長賽第10局、7比7握手言和。

王柏融本季與北海道日本火腿鬥士隊簽下育成球員合約、續留日職打拚，結束經典賽比賽後，15日返回日本備戰新球季，19日就有在二軍例行賽亮相，代打上場1打數沒有安打。

日職二軍例行賽火腿隊今天與樂天金鷲隊交手，王柏融先發打6棒、指定打擊，王柏融2局敲出一壘方向滾地球出局，4局敲出左外野方向飛球出局，6局吞下三振。

8局火腿隊5比7落後時，火腿隊古川裕大率先敲出二壘打，1人出局後王柏融開轟，2分砲幫助球隊扳平比數，本季二軍首安就是全壘打。

兩隊9局打完7比7僵持不下，延長賽10局王柏融打擊機會選到四壞保送，但隊友們沒有延續攻勢，兩隊都沒有再拿下分數，終場握手言和。

王柏融今天總計4打數敲出1支安打，吞下1次三振、選到1次保送，貢獻2分打點，賽後打擊率2成。（編輯：吳協昌）1120321