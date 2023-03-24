林家正考量未來發展主動離開響尾蛇 留在美國續尋機會

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）旅美棒球好手林家正今天表示，考量在原球隊亞利桑那響尾蛇隊（Arizona Diamondbacks）中未來機會，已向球隊提離隊並獲無條件同意，接下來會留在美國，持續尋求其他球隊機會。

25歲的林家正2019年起效力響尾蛇，去年升到個人目前最高層級3A，但3度受傷，目前美國職業棒球小聯盟（MiLB）生涯總計出賽128場，420打數敲出86支安打，打擊率2成05。

林家正透過社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁表示，經謹慎思考持續待在響尾蛇系統中機會與未來後，已於22日主動向響尾蛇要求離隊獲同意。

他說，離開響尾蛇後，持續留在美國尋求其他球隊機會，而目前身體狀況良好，一切健康，打擊狀況經休賽季調整，並在前往澳洲棒球聯盟奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara）實際比賽後，已為今年球季做好充分準備。

希望盡早確定新球隊的林家正表示，感謝響尾蛇在2019年選秀會選他，讓他得以開啟職業生涯，也感謝這幾年MiLB體系教練、防護員等工作人員指導與照顧。（編輯：李明宗）1120324