杭州亞運主體育場「大蓮花」 田徑動線規劃好

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（中央社記者楊啟芳中國杭州25日電）中華奧會組成的杭州亞運考察團今天到開閉幕式、田徑項目的「大蓮花」杭州奧體中心體育場視察，田徑代表隊教練孫念祖表示，整體動線規劃很好，從檢錄區到比賽場非常近。

杭州奧體中心體育場俗稱「大蓮花」，為杭州亞運主體育場及田徑項目比賽場地，距離亞運村約3公里，座位席數約8萬個，遠看就像一朵綻放在錢塘江畔的蓮花，因此也叫大蓮花。

孫念祖表示，今天主要是看熱身場地，「熱身場對我們來講比較重要，第一次檢錄區也是在熱身場、在主場地旁邊，主要是去了解動線、流程，再來經過第二檢錄區之後就會進去比賽了。」

比賽場地部分，孫念祖指出，田徑場都會符合世界田總的規範，場地和設備不會差太多，動線安排也都不錯，從第一檢錄區到賽場50公尺而已，「選手跟教練不會這麼忙碌、跑來跑去，以前可能檢錄還要坐車，這次通過一個馬路而已，很方便。」

田徑項目所在的主體育場可以容納8萬名觀眾，孫念祖表示，「目前我們這批選手在青少年階段都有來中國訓練過、不會陌生，且這批選手年齡層在25至30歲，心智應該是最成熟的時候，剩下半年時間會好好備戰。」

另外，今天參訪了杭州奧體中心體育場旁的「杭州奧體中心游泳館」，為亞運游泳、跳水等項目的比賽場館，比賽場地共有10個水道，為50公尺水道，游泳池有3公尺深，跳水池則是6公尺深。

在杭州奧體中心體育場附近，還有杭州棋院（智力大廈）棋類館，在這裡會進行圍棋、象棋、橋牌項目。（編輯：李亨山）1120325