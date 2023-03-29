更多編輯台推薦新聞：
周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手
娛樂

周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單
運動

張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國非開發中國家不得享優惠待遇 美眾院全票通過
首頁 / 運動
張育成
新聞專題
張育成1/222
首頁 / 運動

張育成拚大聯盟開季 春訓熱身賽連兩戰有安打

2023/3/29 04:27（3/29 08:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
旅美棒球好手張育成（前右）投入大聯盟春訓，身披波士頓紅襪戰袍的他熱身賽最後兩戰都有安打。圖為去年9月張育成出賽。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）
旅美棒球好手張育成（前右）投入大聯盟春訓，身披波士頓紅襪戰袍的他熱身賽最後兩戰都有安打。圖為去年9月張育成出賽。（圖取自facebook.com/YutheSouljaBoy）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）旅美棒球好手張育成帶著經典賽火燙手感投入大聯盟春訓，身披波士頓紅襪戰袍的他熱身賽最後兩戰都有安打，今天還打回一分，為擠進紅襪開季26人名單增添有利條件。

這場紅襪在佛羅里達州邁爾斯堡（Fort Myers）迎戰亞特蘭大勇士的熱身賽，張育成4局上接替先發的德佛斯（Rafael Devers）鎮守三壘，之後改守游擊，守備一如往常穩健。

打擊方面，5局下，紅襪3比6落後，張育成擊出游擊防區後方落點巧妙的安打，送回靠投手犯規進占三壘的隊友，春訓熱身賽首分打點出爐。張育成後續兩打席都遭三振，未能推進壘上跑者。

張育成因代表台灣參加第5屆世界棒球經典賽（WBC）及簽證問題延宕，大聯盟春訓熱身賽只出賽2場，6打數擊出2支安打，包括1支二壘安打，貢獻1分打點，整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）0.833。

紅襪此役轟出3發全壘打，包括日籍好手吉田正尚春訓熱身賽首轟，仍以5比7敗給打擊火力更猛的勇士，以14勝14敗4和局結束春訓熱身賽程。

27歲的張育成上季先後效力克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜、坦帕灣光芒和紅襪隊，季後未獲紅襪續約。但紅襪內野大將史托瑞（Trevor Story）年初開刀治療右肘後預計長期缺陣，1月轉戰紅襪的孟德西（Adalberto Mondesi）上季左膝重傷後持續復健，促使紅襪2月中以大聯盟合約簽回張育成，增加內野防守深度。

張育成3月稍早在台灣參加經典賽時火力全開，16打數擊出7支安打，包括2發全壘打，榮獲預賽A組最有價值球員（MVP）、賽事最佳陣容一壘手，博得「國防部長」等稱號。

張育成23日返美投入春訓，熱身賽一場未打，紅襪就宣布將內野手達爾貝克（Bobby Dalbec）下放小聯盟3A。張育成在春訓熱身賽最後兩戰都有安打，以內野工具人之姿擠進開季26人名單幾成定局。

紅襪預定明天公布開季名單，30日大聯盟開幕日在主場迎戰巴爾的摩金鶯。

張育成有望連4年擠進大聯盟開季名單，但能否連3季開幕戰先發，仍待觀察。紅襪開季預計由赫南德茲（Enrique Hernandez）鎮守游擊，2020年曾與張育成短暫同隊的阿洛尤（Christian Arroyo）春訓熱身賽打擊狀態不錯，是先發二壘手熱門人選。（編輯：陳政一）1120329

#張育成
#紅襪隊
#MLB
延伸閱讀
張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季大聯盟名單張育成大聯盟春訓熱身賽亮相 延續手感敲長打張育成：帶著國人的鼓勵返美 在國外打出自己的價值張育成榮獲經典賽最佳陣容一壘手 大谷翔平投打入選
張育成
中職34年球季「躍進」 經典賽帶動票房有望成長陳冠偉國際賽首K印象最深 經典賽洗禮盼再精進
吉田正尚
經典賽日本逆轉勝墨西哥 兩國球迷觀眾席相擁獲讚令人尊敬[影]村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
張育成大聯盟春訓熱身賽亮相 延續手感敲長打