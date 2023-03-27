張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季大聯盟名單
2023/3/27 22:38（3/28 00:49 更新）
美國記者在社群網站透露，張育成確定會進入紅襪隊大聯盟開季名單。圖為張育成去年9月比賽畫面。（圖取自facebook.com/RedSox）
（中央社記者謝靜雯台北27日電）台灣旅美紅襪隊好手張育成雖然還沒有在大聯盟熱身賽亮相，但根據美國記者在社群網站透露，張育成確定會進入紅襪隊大聯盟開季名單。
張育成今年2月與美國職棒波士頓紅襪隊簽下一年合約，年薪85萬美元（約新台幣2580萬元），外加激勵獎金，也在3月代表台灣參加世界棒球經典賽，打出亮眼表現，經典賽總計4場出賽，16打數敲出7支安打，包括2發全壘打，「敬禮」慶祝動作帶起風潮。
張育成因為簽證問題，直到3月23日才確定啟程返美、準備新球季，但目前還沒有在美職大聯盟熱身賽亮相。
根據美國媒體MassLive記者柯提歐（Chris Cotillo）在個人推特發文表示，張育成和康納．王（Connor Wong）確定會在紅襪隊開季名單中，阿法羅（Jorge Alfaro）和達爾貝克（Bobby Dalbec）則會被下放小聯盟。
張育成今天也在個人社群網站公布新的貼圖上架，有招牌的「敬禮」手勢，並表示貼圖盈利將回饋給徐生明棒球發展協會，有感於師母謝榮瑤長年一個人跑企業，募款辦比賽、跑偏鄉、給獎學金相當辛苦，他希望回饋感謝師母對基層棒球的貢獻。（編輯：唐聲揚）1120327
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