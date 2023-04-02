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味全龍本季首戰林智勝先發4棒 葉君璋也期待300轟

2023/4/2 16:23（4/2 16:51 更新）
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中華職棒味全龍隊本季首戰作客洲際球場與中信兄弟交手，林智勝（前）先發打第4棒，可能敲出中職史無前例的300轟里程碑。（中央社檔案照片）
中華職棒味全龍隊本季首戰作客洲際球場與中信兄弟交手，林智勝（前）先發打第4棒，可能敲出中職史無前例的300轟里程碑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台中2日電）中華職棒味全龍隊本季首戰作客洲際球場與中信兄弟交手，備受矚目的林智勝先發打第4棒，由於他生涯已敲出299支全壘打，本季隨時都有可能達成300轟，教頭葉君璋也非常期待。

41歲的「大師兄」林智勝在去年球季共敲出10發全壘打，生涯累積299轟，已經是中職史上全壘打王，且只差1支全壘打，就能締造中職史無前例的300轟里程碑。因此本季味全龍每一場林智勝有出賽的賽事，都會是大家矚目的焦點。

龍隊總教練葉君璋賽前接受媒體訪問時表示，今天對兄弟的比賽林智勝先發打第4棒、守一壘。林智勝在官辦熱身賽出賽8場，21打數敲出4支安打、打擊率1成90，狀況沒有到很好，不過葉君璋認為，「以他現在的程度來講，熱身賽是讓他調整，不需要用熱身賽的成績證明什麼。」

被問到是否會期待「大師兄」的300轟，葉君璋表示，「一定會期待，就看他可以打多少支。」至於林智勝本季的出賽頻率會如何安排，葉君璋指出，畢竟林智勝已經來球隊1年了，知道他在什麼狀況身體是疲勞的，會以當下情況去決定。

龍隊來到第3年一軍賽事，談到今年球隊目標，葉君璋則說：「我們目標很清楚，希望可以更上一層樓、打進總冠軍賽，這是我們的目標，會朝這個目標去努力。」（編輯：張雅淨）1120402

#林智勝
#葉君璋
#中華職棒味全龍隊
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