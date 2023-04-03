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味全龍公布球員薪資 林智勝複數約首年破30萬

2023/4/3 16:43（4/3 16:49 更新）
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中華職棒味全龍隊（圖）2日例行賽作客台中洲際棒球場，終場以7比5賞給中信兄弟隊開季2連敗，龍隊選手賽後在場上一同慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 112年4月2日
中華職棒味全龍隊（圖）2日例行賽作客台中洲際棒球場，終場以7比5賞給中信兄弟隊開季2連敗，龍隊選手賽後在場上一同慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 112年4月2日
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（中央社記者楊啟芳新北3日電）中職味全龍隊今天公布薪資，林智勝的2年複數年合約並不公布數字，不過領隊丁仲緯表示，今年林智勝的月薪確定有超過新台幣30萬元；另外郭天信及李凱威簽下2＋1年複數約。

龍隊資深球員林智勝簽下2年複數年合約，郭天信與李凱威則簽下2＋1年合約。郭天信第1年為35萬元，第2年起依表現調薪，基本40萬元起跳，第3年最高可達50萬元；李凱威第1年為30萬元，第2年起依表現調薪，基本35萬元起跳，第3年最高可達46萬元。

林智勝於去年轉戰味全龍隊，月薪遭大砍到約25萬元，不過他去年出賽103場，敲出10發全壘打，打擊率3成，繳出亮眼成績，證明自己的價值，今年獲得2年複數年合約。至於月薪，龍隊領隊丁仲緯表示，雙方協商不公布明確數字。

不過丁仲緯透露，林智勝今年合約月薪破30萬元是肯定的，明年薪水也沒有門檻設定，且不包含教練合約，目前仍會繼續當球員。丁仲緯說：「成績之外，他在隊上的領導、協助其他學弟的部分都幫助滿大的，貢獻有目共睹。」

其他球員部分，劉基鴻新球季月薪18萬元，月薪增6萬元。張政禹月薪15萬元，月薪增3萬元。劉時豪月薪突破20萬元，陳品捷則調薪2萬元，達月薪26萬元。

投手方面，新人王陳冠偉月加薪10萬元，新球季月薪25萬元。郭郁政加薪7.5萬元，達月薪21萬元。王玉譜月薪19萬元，月薪增6萬元。羅華韋月薪20萬元，月薪增4.5萬元。

趙璟榮月薪自10萬元調升至13萬元。林逸達月薪自12萬元調升至13.5萬元。林子昱月加薪2萬元，達到21萬元。廖任磊月薪降薪至26萬元，呂偉晟月薪降薪至11.5萬元。（編輯：張雅淨）1120403

#林智勝
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