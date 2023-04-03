安特托昆博痛宰76人 公鹿逼近東區第一種子寶座

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（中央社密爾瓦基2日綜合外電報導）美國職籃NBA「字母哥」安特托昆博今天狂飆33分並且抓下14籃板，率密爾瓦基公鹿以117比104痛宰費城76人。憑此一勝，公鹿距離東區第一種子寶座又近了一步。

法新社報導，公鹿揮別上一役（3月30日）遭到波士頓塞爾蒂克以140比99屠殺的慘劇，今天強勢回歸，以精采奪勝說明一切。

公鹿此役共有5人得分達到兩位數，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）此役交出「雙十」成績單外，另有6次助攻。隊友羅培茲（Brook Lopez）貢獻21分，密道頓（Khris Middleton）挹注19分，哈勒戴（Jrue Holiday）有18分進帳。

76人隊以馬克西（Tyrese Maxey）29分最高，恩比德（Joel Embiid）有28分。

公鹿今天在主場狂勝，向東區第一種子寶座又邁進一步。在正規季賽只剩4場比賽的情況下，公鹿目前以56勝22負暫居東區第一，塞爾蒂克以54勝24負名列第二。76人此役吞敗，目前戰績51勝27負，仍暫居第三。（譯者：嚴思祺/核稿：陳正健）1120403