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陳韻文追平林岳平紀錄 129次救援成功並列中職最多[影]

2023/4/4 21:08（4/4 21:28 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職統一獅隊今天與中信兄弟交手，獅隊先發投手布雷克6.2局無失分，陳韻文後援1局穩守，獅隊以1比0拿下本季首勝，陳韻文拿下生涯129次救援成功追平「餅總」林岳平紀錄、並列中職救援王。

中華職棒統一獅隊今天以高雄澄清湖棒球場為主場迎戰中信兄弟隊，兩隊前4局都沒有拿下分數，獅隊5局下有攻勢，1人出局後林岱安敲出安打，2人出局後林靖凱安打推進，陳傑憲適時安打送回1分。

獅隊投手群展壓制力，先發投手布雷克今天總計用98球投6.2局，僅被敲出2支安打，投出3次四壞保送5次三振無失分，好投壓制、拿下勝投，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊投手劉予承今天7局2人出局後中繼登板，三振抓到1個出局數退場，邱浩鈞接手投1局無失分，陳韻文9局登板後援，依序讓兄弟隊打者敲出二壘方向滾地球、中外野方向飛球出局，被陳文杰敲出安打，再讓岳東華敲出右外野方向飛球出局，穩守不失分。

陳韻文今天總計用11球投1局，被敲出1支安打、無失分，拿下生涯第129次救援成功，追平自家總教練「餅總」林岳平的中職史上最多救援成功紀錄，接下來每拿下1次救援成功都是紀錄。（編輯：李亨山）1120404

#陳韻文
#統一獅
#中職
陳韻文
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