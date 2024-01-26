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PGA農保公開賽次輪 俞俊安暫並列第23

2024/1/26 09:34
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣旅美高球好手俞俊安在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）農保公開賽首輪火力全開，一度領先，今天次輪手感下滑，打出74桿，2輪總桿數以低於標準6桿的138桿，暫時並列第23。

25歲的俞俊安曾是業餘世界球王，他在上週美國運通高球賽並列第3，與PGA生涯首冠擦肩而過，但已經追平個人最佳成績。

俞俊安本週轉戰美國加州聖地牙哥參加農保公開賽，延續前1站絕佳狀態，首輪狂抓8鳥、零柏忌演出，讓他獨居領先。

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俞俊安今天次輪開賽就抓下1鳥，隨後遇到亂流，在第2、3洞都領到柏忌，儘管在轉場前進帳2博蒂，可惜後9洞再吞下3柏忌，以74桿繳卡，2輪合計138桿，排名跌至並列第23名。

德國選手葉格（Stephan Jaeger）次輪手感火熱，不僅射下7鳥、1柏忌，還在收尾最後1洞上演獵鷹秀，單日揮出64桿，2輪累計以低於標準12桿的132桿，排名一口氣前進18名，以1桿的優勢獨居領先。（編輯：管中維）1130126

#PGA
#俞俊安
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