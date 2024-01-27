莎芭蓮卡澳網強勢封后 逾10年女單衛冕第一人

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（中央社墨爾本27日綜合外電報導）來自白俄羅斯的莎芭蓮卡今天在澳洲網球公開賽女單決賽，以直落二輕取中國選手鄭欽文，順利衛冕澳網冠軍。莎芭蓮卡也是10多年來第一位蟬聯澳網女單冠軍的好手。

世界排名第2的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在76分鐘內以6比3、6比2擊敗第12種子鄭欽文，在澳網拉佛球場（Rod Laver Arena）獲得她個人生涯第2座大滿貫賽事冠軍。

莎芭蓮卡在過去兩週展現令人難以置信的力量和冷靜，這名25歲的選手在澳網7場比賽中1盤未失，強勢奪冠。

上一次成功衛冕澳網女單冠軍是在2013年，當時是另一位白俄羅斯選手艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）實現了這項壯舉。

莎芭蓮卡最近的表現鞏固了她作為大滿貫賽場上最穩定競爭者之一的聲譽，她在個人最近6項大滿貫賽競技中至少打進4強賽事，3次打進決賽並且兩度奪冠。

她今天身穿鮮豔的紅色球衣，用其深入球場兩個角落的壓倒性底線抽球和始終如一的可靠發球打倒鄭欽文。

鄭欽文在沒有遇到種子球員的情況下首度進入大滿貫賽決賽，因為在她籤表這邊的許多種子球員都已早早出局，兩人之間的差距很快就暴露出來了。

莎芭蓮卡第1盤第1局發球局中以一分未失拿下，然後在鄭欽文的發球局中以40比15取得兩個破發點。

莎芭蓮卡抓住機會，在對手的第2次發球進攻得手，取得破發。

莎芭蓮卡保住自己的發球局後取得3比0領先，但得來不易。此刻鄭欽文的情緒已穩定下來，並且進入比賽的節奏，莎芭蓮卡成功挽救3個破發點後才保住發球局。

鄭欽文在第一盤第4局的發球局中，兩記強勁的愛司球（ace）和一個正手拍致勝球，終於順利開張，給了她信心。

但鄭欽文面對莎芭蓮卡的強力發球幾乎無計可施，她的回擊很難穿越，難以與莎芭蓮卡對抽。

鄭欽文用兩記愛司球和一記致勝球挽救了3個盤末點，驚險保住她的發球局，第一盤比數形成3比5。但這只是延遲了無法避免的局面，莎芭蓮卡成功保住發球局，只 花33分鐘贏得第一盤勝利。

第2盤開始，3次「雙發失誤」，包括在破發點上的「雙發失誤」，讓鄭欽文立刻陷入不利，壓力愈來愈大。

當莎芭蓮卡完美地在網前放小球時，鄭欽文再次遭到破發，第二盤以1比4落後，已經沒有退路。

鄭欽文一直力拚到最後，並救回4個冠軍點，然後莎芭蓮卡第二盤以6比2順利結束比賽，贏得她職業生涯的第14個冠軍頭銜。

儘管輸了，但對於鄭欽文來說，這是一場突破性的比賽，她將在下週公布最新排名進入世界前10名。

莎芭蓮卡將繼續排名世界第2，落後於第3輪出局的波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130127