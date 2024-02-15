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中職味全龍斗六球場開訓 張麗善預祝完成2連霸

2024/2/15 17:09（2/15 17:21 更新）
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中華職棒味全龍隊15日在雲林縣斗六棒球場開訓，雲林縣長張麗善（左3）到場祝福龍隊今年順利完成2連霸，也期待能帶動球迷到雲林觀賽、推廣在地觀光。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月15日
中華職棒味全龍隊15日在雲林縣斗六棒球場開訓，雲林縣長張麗善（左3）到場祝福龍隊今年順利完成2連霸，也期待能帶動球迷到雲林觀賽、推廣在地觀光。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月15日
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（中央社記者黃國芳雲林縣15日電）中職味全龍隊今天在雲林縣斗六棒球場開訓，出席的縣長張麗善除了祝福龍隊順利完成2連霸外，並期待今年繼續創造勝利氣勢，帶動球迷到雲林球場觀賽，推廣在地觀光。

張麗善致詞感謝中職味全龍隊的努力，不僅讓國內棒球好手繼續發光發熱，更引起台灣職棒熱血沸騰。斗六棒球場是味全龍訓練基地，去年味全龍隊拿下年度總冠軍，雲林縣府也與有榮焉，期待龍隊今年繼續創造勝利氣勢，帶動球迷入場觀賽，推廣雲林觀光。

張麗善表示，雲林縣用心維護斗六棒球場，不僅成為職棒的比賽場地，也符合國際比賽的標準；祝福今年味全龍隊春訓順利圓滿，並在球季發揮最佳戰力，順利拿下2連霸。

張麗善指出，雲林縣非常重視體育的發展，於各級學校成立體育班，優秀的選手可以根留雲林，目前縣內已聘有5名棒球專任教練，讓棒球運動在雲林扎根，希望雲林的子弟未來也有機會站上中華職棒的舞台。

中職味全龍隊今天舉辦開訓典禮，包括張麗善、龍隊創辦人魏應充、龍隊總教練葉君璋，以及全體隊職員參加，也有許多球迷到場力挺。（編輯：謝雅竹）1130215

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