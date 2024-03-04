龍隊公益競標助偏鄉少棒 吉力吉撈實戰球棒最高價

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職味全龍隊先前舉辦球星實戰品及中職總冠軍賽紀念球公益競標，為偏鄉少棒募款，吉力吉撈．鞏冠總冠軍賽實戰球棒以2萬8000元被標走，公益所得將透過接棒未來公益計畫捐助偏鄉少棒。

中華職棒味全龍隊今天發布新聞稿表示，落實味全龍復出推手創辦人魏應充的公益理念，為吸引更多人一起關懷偏鄉少棒隊，頂新和德文教基金會今年攜手味全龍隊，以「威弟接棒未來」大型燈組參加2024台北燈節，味全龍也舉辦公益競標響應公益行動。

台北燈節結束後，威弟燈組今天已運回天母棒球場研議重啟，味全龍10個品項的公益競標所得則為10萬819元，扣除競標平台服務費後，將全數透過接棒未來公益計畫，捐助偏鄉少棒的餐食、球具與急難救助。

味全龍成軍以來首次舉辦的公益競標，球迷熱烈迴響，其中5顆有總教練葉君璋簽名的中職總冠軍賽（台灣大賽）特製紀念球，起標價688元，結標價顆顆飆破5000元，其中最高價為6200元。

陪伴野手劉基鴻拿下「人生中第一個總冠軍」的實戰釘鞋，拍出價為1萬元，賽季中使用的實戰球棒則以1萬8800元拍出。劉基鴻感謝所有出過價的有心人，也希望大家多多關注偏鄉的小朋友。

標下劉基鴻球棒的林先生則說，劉基鴻很強，也想跟他一起幫助偏鄉少棒隊，所以參與投標，「原以為標價會更高，最後得標很意外。」

吉力吉撈．鞏冠中職總冠軍賽實戰球棒則標出2萬8000元，為所有品項中最高價。標下吉力吉撈．鞏冠球棒的李先生說，很欣賞他的強大心理素質，他成名後也不忘支持基層棒球，「身為球迷，能做的就是支持。」

味全龍球團表示，盼球隊在追求戰績之餘，也能成為職業球隊的環保與公益行動標竿，球團將持續落實這項期許，攜手球迷一起與社會共好。（編輯：張雅淨）1130304