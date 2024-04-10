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鋼龍落枕神經壓迫 預計5月初有機會歸隊

2024/4/10 17:58（4/10 18:13 更新）
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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職味全龍洋投鋼龍因落枕問題趕不上開季，龍隊總教練葉君璋今天表示，鋼龍的神經有點被壓迫到，醫師評估還要一點時間，可能要到5月初才有辦法回歸，因此目前只有3名洋投。

鋼龍（Drew Gagnon）因落枕問題趕不上開季，目前仍沒辦法歸隊。葉君璋在今天賽前接受媒體訪問時表示，鋼龍的狀況可能還需要一點時間，要到5月初才有機會復出，「主要是壓迫到神經，如果沒有休息導致腫脹，壓迫就會更嚴重」。

葉君璋指出，重點是要讓鋼龍再休息一陣子，不要有發炎的狀況，「雖然鋼龍感覺已經好很多，自己覺得不需要再休息，不過醫生報告會比較保守一點」。

由於龍隊目前已經註冊了鋼龍、伍鐸（Bryan Woodall）、艾璞樂（Tyler Eppler）、銳歐（Rio Gomez），沒辦法再多註冊1名洋將，「因為鋼龍已經在裡面了，再動一個人就沒了。」因此，葉君璋期盼未來會有洋將傷兵名單制度，「尤其現在洋將愈找愈好，考慮的東西很多，也會增加成本」。

另外，今晚6時35分開打的賽事，葉君璋在約5時才抵達球場，他表示，是因為有事情導致晚到。雖然上一場比賽龍隊逆轉統一獅奪勝，不過在之前連3場都以1分差吞敗，葉君璋對此指出：「球員都表現不錯，就是臨門一腳差一點，球季還很長，希望盡快調整。」（編輯：管中維）1130410

#葉君璋
#味全龍
#鋼龍
中職
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