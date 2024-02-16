中職裁判春訓 運用電子好球帶提升判決準度

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華職棒各隊目前正在進行春訓，以備戰新球季，中職裁判也正在進行第2階段春訓，訓練判決精準度、規則研討等，今年還特別融入運動科學，運用電子好球帶提升好球帶判斷。

中華職棒35年即將到來，聯盟今天發布新聞稿表示，裁判們在休賽季期間持續精進自己，提升自我能力，目前在國立體育大學進行第2階段春訓。

這次訓練重點包括主審判決的精準度、投手「投球時鐘」訓練與演練、投手退離投手板次數與牽制次數的演練、裁判移位、判決等基礎訓練；另外，還有棒球規則研討、心理諮商輔導課程以及體能訓練。

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中職秘書長楊清瓏表示，此次裁判訓練特別融入運動科學，其中電子好球帶由「國科會精準運科」台大、台體團隊開發，特別注重在後續讓主審們可觀看影片，檢視判決正確性與落差校正，未來也將用以提升主審們春訓期間及球季間的好球帶判斷訓練和檢定。

現今體育運動逐漸有了運動及科學的結合，而電子好球帶的持續推動，可有效幫助未來在比賽中的判決依據性，電子好球帶可以讓裁判提升好球帶精準度、判斷力。中職聯盟表示，對於台灣棒球比賽的精采度將帶來一定程度的影響。（編輯：管中維）1130216