29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職29年前的承諾兌現，1995年發行的「巨蛋尋巢」中獎憑證，終於等到巨蛋球場啟用，可兌換巨蛋球場首年例行賽免費入場證件一張、採實名制，目前有15人登記2人確定領證。

中職官方臉書昨天貼出一張於1995年8月發行的中獎憑證，當時的活動為「巨蛋尋巢」球迷直選，讓球迷票選心目中台北巨蛋地點，包括台北市立棒球場現址、中山足球場、台鐵機械廠和公賣局松山菸廠，其中「巨蛋獎」發行100張，可以兌換免費入場觀看巨蛋球場首年中職例行賽證件一張。

中職今天召開記者會，秘書長楊清瓏表示，一開始球迷持中獎憑證詢問時，其實他也不曉得曾有這個活動，經過詢問，聯盟80、90名員工中，大概只有1人對這個活動有印象。

楊清瓏表示，會長蔡其昌看到之後認為應該要認定，29年前的活動可以留到現在也令人敬佩，這樣的球迷值得好好珍惜。

楊清瓏表示，有15人登記兌換，有2人確定領證，證件採實名制，當初的活動是可以免費看巨蛋球場首年例行賽，但聯盟也會研議是否開放季後賽和總冠軍賽讓球迷一同見證，至於座位證件，只要是大巨蛋觀眾席採自由入席，如果客滿，聯盟也會協助安排入座。

29年前的活動終於兌現，楊清瓏提到，聯盟有安排球迷到大巨蛋會準備紀念品送給他們，也感謝他們對於中華職棒的熱愛。（編輯：李亨山）1130326