LOL戰隊地獄豬逆轉擊敗WP PCS春季賽首勝到手

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（中央社記者陳容琛台北17日電）賽前在太平洋職業聯賽（PCS）春季聯賽1勝難求，台灣英雄聯盟（LOL）職業電子競技戰隊地獄豬（Hell Pigs）今天以2比1局數逆轉擊敗West Point Esports（WP），首勝終於到手。

PCS春季聯賽進入例行賽第1階段的最後1週，今天賽事前地獄豬、WP尚未開胡，兩隊戰績皆為0勝6負，暫居墊底位置，因此此場兩支戰隊正面交鋒，確定將有1隊擺脫0勝。

選手頂著感冒上陣的地獄豬，在首局不敵WP後，立刻在第2局做出調整，並順利扳平戰局；決勝第3局，地獄豬一開始陷入微幅落後，不過在第21分鐘的團戰勝出，並順勢搶下巴龍，加上第29分鐘團戰再度取得優勢，成為此役分水嶺，最後順利推平WP主塔，今年春季賽首勝到手。

本季重新回到職業賽場，勇奪睽違已久的勝利，地獄豬AD選手GodJJ（王永傑）接受大會採訪時表示，練習至少2、3個月，才勉強追上大家腳步，並向粉絲喊話「終於脫離爐主了，我們也會在第2階段好好努力。」

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另外，面對春節連假結束前進行人事異動的J Team，Beyond Gaming（BYG）順利以2比0局數取勝，在例行賽第1階段以5勝2負作收，確定進入第2階段的領先組。陣中輔助選手S1aytrue（林聖博）接受大會採訪時表示，很開心進入領先組，期許團隊保持激進風格，「目標用自己雙手打進世界賽。」

今年PCS春季賽共有8支戰隊參戰，例行賽第1階段將於明天落幕，目前排名前4名的戰隊包含Frank Esports（FAK）、中信飛牡蠣（CFO）、BYG及PSG Talon （PSG）進入第2階段的領先組，排名後4名的包含J Team、Deep Cross Gaming（DCG）、地獄豬及WP則進入第2階段的突圍組。（編輯：戴光育）1130217