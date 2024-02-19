UBA世新女籃擊敗台師大晉級4強 朝目標5連霸邁進

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（中央社記者陳容琛台北19日電）尋求UBA大專籃球聯賽女子組5連霸的世新大學今天靠著外籍生吉芙攻下24分、14籃板，以100比62擊敗台灣師大，提前確定搶下4強門票。

UBA公開女一級6強賽首度移師基隆市立體育館，從17日起將連打5天，衛冕軍世新大學、文化大學、台灣師大、佛光大學、台北市立大學、美和科大將進行單循環賽，爭奪前進台北小巨蛋4強門票。

上季完成UBA女子組4連霸，世新女籃本季依舊維持強大火力，場均攻下110.6分高居第1，預賽更拉出11連勝，展現再次問鼎冠軍金盃的實力。

今天面對台師大，世新女籃在上半場即取得逼近30分領先，奠定勝基，最後以38分之差獲勝，確定連續7季挺進4強。

一掃前2戰合計僅得10分的低潮，楊淑琄今天挹注18分，外帶5抄截，她在接受大會採訪時表示，「終於找到比賽的感覺，最後2場迎戰北市大、文化，一樣以平常心面對，為下個月的決賽暖身。」

迎來最後1年UBA賽季，楊淑琄透露，「小巨蛋兩戰是我的UBA告別戰，對我來說非常重要。」

至於其他2場賽事，曾在107學年度封后的佛光大學，今天靠著射手連文鈴砍進6顆3分球、豪取22分，加上陳丁綺同樣貢獻22分，並摘下生涯新高18籃板，以69比59力退美和科大，搶下關鍵1勝，有望殺進4強；文化則以61比53擊敗北市大。（編輯：戴光育）1130219