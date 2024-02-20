NBA籃網戰績不佳 球團解僱總教練范恩

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網隊宣布，球團今天早上已經解僱總教練范恩（Jacque Vaughn）。籃網本季例行賽戰績不佳，目前拿下21勝33敗。

體育媒體ESPN報導，范恩執教籃網的本季例行賽戰績為21勝33敗，暫居東區聯盟第11名。籃網於明星賽前的最後一場比賽慘敗給波士頓塞爾蒂克多達50分之差，結束了令人失望的上半球季。

籃網總管馬克斯（Sean Marks）透過聲明表示：「這是極為艱難的抉擇，但我們認為這符合球隊未來的最大利益。」

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范恩執教籃網隊的兩個多球季，例行賽戰績為71勝68敗，季後賽成績為0勝8敗。2022-23賽季初，他從奈許（Steve Nash）手中接過兵符後，帶領籃網取得43勝32敗的戰績，但在季後賽東區聯盟首輪慘遭橫掃淘汰。

籃網目前正以陣中球星布里吉斯（Mikal Bridges）為主軸重建球隊陣容，球團擁有龐大的薪資上限空間和選秀資本，能於今年夏天及往後以他為核心進行補強。（譯者：陳彥鈞）1130220